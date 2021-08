„Acht Monate Pause gehen nicht spurlos an Fußballern aller Klassen vorüber, auch nicht an unseren“, sagt TuS Knittelsheims Trainer Simon Hartenstein, der vom neuen Co Ralf Schmidt entlastet wird. Seine Elf hat am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga frei.

Mit dosiertem Training wollte Hartenstein Verletzungen vorbeugen, um mit 18 zu 80 Prozent fitten Spielern in die Runde starten zu können. Sein Team habe Fortschritte vor allem in Sachen Kommunikation auf dem Platz gemacht, Sven Matic sei vom ruhigen Spieler zum Kapitän geworden. Ein Wörtchen um Platz vier will der TuS mitreden können: „Die ersten drei sind weg, dahinter entscheidet wohl auch die Tagesform.“ Neuzugang Tim Heene wird den Auftakt verpassen. Er hat sich im Training die Nase gebrochen.

Um den Ligaverbleib

Für unrealistisch hält Martin Kremer, Trainer des SV Minfeld, Platz vier und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde: „Das Ziel ist ganz klar Ligaverbleib.“ Platz fünf in der Hauptrunde sei möglich, sein Team habe mit dem verbandsligaerfahrenen Lukas Seringer und dem neuen spielenden Cotrainer Oussama Ferraouni „offensiv richtig Qualität dazubekommen“. Er habe eigentlich immer 27 Spieler im Training, die voll mitziehen, sagt Kremer. „Auch die zweite Mannschaft ist da gut integriert.“ Bitter: Nach dem Trainingslager in Schöneck mussten acht Spieler in Quarantäne. Der Saisonstart gegen den VfB Haßloch wurde verschoben.

Umbruch

Beim Vorjahresaufsteiger VfB Hochstadt, der heute um 16.30 Uhr beim FC 08 Haßloch antritt, wurde ein Umbruch vorgenommen. Die Aufstiegstrainer Michael Graf und Rainer Vollmar gingen, Christian Slatnek (zuletzt Herxheim) und Leutrim Osaj (zuletzt Frankweiler) haben übernommen. Der Spielerkader ist deutlich internationaler. Slatnek, der sich aufs Coachen beschränken möchte, hat einen positiven Eindruck von seiner Mannschaft gewonnen: „Mit diesen Jungs ist einiges umsetzbar.“

Das Team soll in der Bezirksliga etabliert werden. Seine Spieler könnten einen guten Fitnesszustand nachweisen und hätten in der Vorbereitung gute Fortschritte gemacht. „Wir versuchen, eine Spielidee auf den Platz zu bekommen, aber wollen der Mannschaft auch ein gutes Gefühl gegen den Ball geben“, sagt der Trainer, der froh ist, dass es in der Vorbereitung keine schweren Blessuren gab. Es sei nicht leicht gewesen, den Kader zusammenzustellen. Schon eingeplante Spieler hätten den Verein kurzfristig verlassen. Als Kapitän hat er Daniel Moster bestätigt. Mit ihm, Sebastian Werling, Andreas Minch, dem spielenden Cotrainer Leutrim Osaj und dem kurzfristig dazugeholten Gabriel Florea habe der VfB eine stabile Achse, um die herum weitere Spieler wichtig für den Mannschaftserfolg werden könnten.

Die Kader

TuS Knittelsheim

Tor: Lasse Wittke, Dominic Scholich, Alexander Raih, Daniel Heiter (TSV Billigheim-Ingenheim)

Abwehr: Timo Behling, Benjamin Mayer, Luca Pezzetta, Lars Maier, Nicholas Bornhöfft, Julian Braband, Benjamin Steiff, Nicolas Zwick (eigene Jugend)

Mittelfeld: Dyllan Freitag (eigene Jugend), Justin Schardt, Sven Matic, Michael Schenfeld, Jan Schick, Leon Spielmann, Florian Schmidt, Fabian Vorwerg

Angriff: Florian Richter, Luca Covello, Patrik Schuhmacher, Tim Heene (SC Brühl), Sebastian Seither

Abgänge: Nicolas Heckmann (FC Bienwald Kandel), Frederic Christmann (SV Fraulautern)

SV Minfeld

Tor: Florian Blocher, Benedikt Schulz

Abwehr: Rico Töppich, Florian Mindum, Patrick Mächerle, Pascal Freitag, Alexander Wolf (SV Rülzheim II), Christoph Krüger, Patrick Mindum, Jannis Benz

Mittelfeld: Dennis Laubscher, Corad Kühnast, Lukas Seringer (FC Bienwald Kandel), Marvin Schöttinger, Timo Laubscher, Marius Schwind, Oussama Ferraouni (SG Rohrbach/Impflingen), Jonas Weiss, Fabian Seringer

Angriff: Julian Müller, Simon Eck

Abgänge: Raphael Martzloff, Jeremy Kraemer (beide TuS Schaidt)

VfB Hochstadt

Tor: Valentin Schwab, Blagoy Blagoev (eigene Reserve), Jean-Pierre Laporte

Abwehr: Daniel Moster, Sebastian Werling, Tom Kreiser, Nico Hartmann, Jan Ehlers, Gabriel Florea (vereinslos)

Mittelfeld: Arxhent Trupi (A-Jugend SV Herxheim), Lucian Kartheuser (A-Jugend SV Rheinzabern), Andreas Minch, Jannik Rüggeberg, Mario Neufeld, Leutrim Osaj (TuS Frankweiler), Marco Wittmer

Angriff: Sascha Dörr, Max Jenal, Mario Gudan (SV Knöringen), Laurentiu Capcios (SV Scheibenhardt), Tobias Günthert (reaktiviert)

Abgänge: Manuel Reddmann (SV Herxheim), Rainer Vollmar (TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen), Michael Graf, Marc Ritter (beide Karriereende), Alexandre Gauthier (II. Mannschaft), Nicolas Findt (FC Lustadt), Niklas Brunk (FV Queichheim), Janik Dörr (SC Ramberg), Thomas Barz (SV Minfeld)