Die Stuttgarter treten bei ihrer Rückkehr in die Champions League gleich beim Titelverteidiger an. Zahlreiche Fans der Schwaben werden in der spanischen Hauptstadt erwartet.

Madrid (dpa/lsw) - Mit dem Kracher bei Titelverteidiger Real Madrid kehrt der VfB Stuttgart am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in die Champions League zurück. Der schwäbische Fußball-Bundesligist ist erstmals seit 15 Jahren wieder in der Königsklasse dabei - und gegen das Starensemble um den Franzosen Kylian Mbappé direkt maximal gefordert.

Real sei ein «Mythos», sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Die Stuttgarter wollen zum Auftakt der neuen Ligaphase aber mutig auftreten und möglichst für eine Überraschung sorgen. Rund 4000 Fans kommen über das offizielle Gästekontingent ins Stadion. In der Stadt werden aber noch deutlich mehr Anhänger aus Stuttgart erwartet.