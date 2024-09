Der VfB Stuttgart nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen Zweitliga-Club Kaiserslautern. Ein lang vermisster Verteidiger spielt in der ersten halben Stunde.

Stuttgart (dpa/lsw) - Dem VfB Stuttgart ist bei der Rückkehr von Verteidiger Dan-Axel Zagadou ein klarer Testspielerfolg in der Länderspielpause gelungen. Ohne die Nationalspieler setzte sich der schwäbische Champions-League-Teilnehmer gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern 4:1 (1:0) durch. Abwehrspieler Zagadou stand nach seinem Kreuzbandanriss, den er sich Ende Januar zugezogen hatte, in der Startelf und kam für rund eine halbe Stunde zum Einsatz.

In dem Duell im Robert-Schlienz-Stadion, bei dem zahlreiche Ersatzspieler eine Chance bekamen, erzielte Pascal Stenzel (35. Minute) in der ersten Hälfte die Führung für die Stuttgarter von Trainer Sebastian Hoeneß. Zudem trafen Jamie Leweling (65.) per Foulelfmeter sowie Nachwuchsspieler Leonhard Münst doppelt (72./81.). Jannik Mause (85.) verkürzte für die Pfälzer und sorgte damit für den Endstand.

Beide Teams treffen auch in der zweiten Runde des DFB-Pokals aufeinander. Die Partie in Stuttgart ist für den 29. Oktober angesetzt. Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Bundesliga-Spielen der neuen Saison ist der VfB in der Liga am 14. September bei Borussia Mönchengladbach gefordert.