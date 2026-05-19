Istanbul und Berlin: In gleich zwei wichtigen Turnieren stehen Vereine aus dem Südwesten im Finale. Wie die Landesregierung den VfB Stuttgart und den SC Freiburg unterstützt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Gleich zwei Fußballvereine aus Baden-Württemberg stehen in dieser Woche in wichtigen Finalspielen und bewegen damit auch die neue Landesregierung im Südwesten. Der bekennende VfB-Fan Cem Özdemir (Grüne) hält einen Sieg des VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern für möglich. «Wenn die Bayern nicht ihren besten Tag erwischen, dann tippe ich auf ein 2:1 für den VfB Stuttgart», sagte der neue Ministerpräsident von Baden-Württemberg.

Er räumte aber auch ein, dass der VfB vor einer schwierigen Aufgabe steht. Die Bayern hätten eine starke Saison hinter sich, hätten ein top besetztes Team. Der VfB habe mit seinem Sieg im Pokalfinale im vergangenen Jahr gezeigt, dass er das Unmögliche schaffen könne, so Özdemir, der bei dem Spiel in Berlin auch dabei sein wird.

Hagel vertritt das Land in Istanbul

Bereits am Mittwoch spielt der SC Freiburg in Istanbul im Finale der Europa League gegen das britische Team Aston Villa. Dort wird Özdemir aber nicht dabei sein, drückt aber trotzdem die Daumen. Das gesamte Land stehe hinter dem SC Freiburg, man sei «stolz wie bolle» auf den Verein.

Vertreten wird Özdemir in Istanbul von seinem Stellvertreter, Innenminister Manuel Hagel (CDU), der gemeinsam mit Kultusminister Andreas Jung (CDU) in die Türkei reist. Gewinnt der SC Freiburg den Titel, können die beiden Politiker aber nicht allzu lange mit den Fans feiern: Noch mit dem Nachtflug gehe es zurück nach Deutschland, um am Donnerstagmorgen wieder rechtzeitig für die Landtagssitzung zurück zu sein, sagte Hagel.