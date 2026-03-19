Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg müssen in den Achtelfinal-Rückspielen der Europa League in Porto und gegen Genk einen Rückstand aufholen. Mainz hat es in der Conference League etwas leichter.

Porto/ Freiburg (dpa) - Die Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und SC Freiburg hoffen am Donnerstag in den Achtelfinal-Rückspielen der Europa League trotz ihrer Hinspielniederlagen auf das Weiterkommen. Nach dem 1:2 in der ersten Begegnung in Stuttgart braucht der VfB beim portugiesischen Spitzenclub FC Porto (21.00 Uhr/ RTL) einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um erstmals seit fast 30 Jahren wieder in ein europäisches Viertelfinale einzuziehen.

Freiburg und Mainz wollen Historisches erreichen

Freiburg muss nach dem 0:1 beim KRC Genk im zweiten Duell (18.45 Uhr/RTL+) ebenfalls zwei Tore mehr als die Belgier erzielen. Dann würde der Sport-Club in der Europa League sogar erstmals in der Vereinsgeschichte die Runde der letzten Acht erreichen.

In der Conference League hat der FSV Mainz 05 im Rückspiel gegen Sigma Olmütz am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) eine bessere Ausgangsposition als Freiburg und Stuttgart. Nach dem 0:0 in der Vorwoche in Tschechien reicht der Mannschaft von Trainer Urs Fischer ein 1:0, um erstmals in der Clubhistorie in einem europäischen Viertelfinale spielen zu können.