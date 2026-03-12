Baden-Württemberg VfB, Freiburg und Mainz sind im Europapokal gefordert

Sebastian Hoeneß
Trainer Sebastian Hoeneß will mit dem VfB im Hinspiel gegen Porto die Grundlage für den angestrebten Viertelfinaleinzug legen. (Archivbild)

Am Donnerstag sollen die nächsten deutschen Fußball-Erfolge im Europapokal her. Stuttgart, Freiburg und Mainz möchten einen Schritt zum Viertelfinale schaffen - in zwei Wettbewerben.

Stuttgart/Genk (dpa) - Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg streben am Donnerstag in der Europa League den ersten Schritt zum erhofften Viertelfinaleinzug an. Für DFB-Pokalsieger Stuttgart steht im Heimspiel gegen den portugiesischen Tabellenführer FC Porto ein Härtetest an (18.45 Uhr/RTL). Der SC Freiburg tritt zunächst auswärts an und ist beim belgischen Vertreter KRC Genk zu Gast (21.00 Uhr/RTL).

In der Conference League vertritt der FSV Mainz 05 die Fußball-Bundesliga. Der Abstiegskandidat trifft auf Sigma Olmütz und ist zunächst in Tschechien zu Gast (21.00 Uhr/RTL+). Die Rückspiele mit den Entscheidungen über den Viertelfinal-Einzug stehen am Donnerstag der nächsten Woche an.

