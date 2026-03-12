Am Donnerstag sollen die nächsten deutschen Fußball-Erfolge im Europapokal her. Stuttgart, Freiburg und Mainz möchten einen Schritt zum Viertelfinale schaffen - in zwei Wettbewerben.

Stuttgart/Genk (dpa) - Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg streben am Donnerstag in der Europa League den ersten Schritt zum erhofften Viertelfinaleinzug an. Für DFB-Pokalsieger Stuttgart steht im Heimspiel gegen den portugiesischen Tabellenführer FC Porto ein Härtetest an (18.45 Uhr/ RTL). Der SC Freiburg tritt zunächst auswärts an und ist beim belgischen Vertreter KRC Genk zu Gast (21.00 Uhr/RTL).

In der Conference League vertritt der FSV Mainz 05 die Fußball-Bundesliga. Der Abstiegskandidat trifft auf Sigma Olmütz und ist zunächst in Tschechien zu Gast (21.00 Uhr/RTL+). Die Rückspiele mit den Entscheidungen über den Viertelfinal-Einzug stehen am Donnerstag der nächsten Woche an.