Das Frauen-Team des VfB Stuttgart verlegt ein Heimspiel in die MHP Arena und sorgt damit für eine außergewöhnliche Kulisse.

Stuttgart (dpa) - Die Fußball-Frauen des VfB Stuttgart werden gegen den FSV Mainz 05 einen Zuschauerrekord für die 2. Bundesliga aufstellen. Für die in die MHP Arena verlegte Partie des Tabellenführers am 21. März (14.00 Uhr) seien bereits mehr als 20.150 Tickets verkauft worden, teilte der VfB mit.

Schon gut zwei Wochen vor dem Duell liegt der Kartenverkauf damit bereits über der bisherigen Zweitliga-Bestmarke, die der 1. FC Union Berlin hielt. Als das Berliner Team im vergangenen Mai den Erstliga-Aufstieg feierte, schauten 20.132 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei zu.

Den Bundesliga-Rekord der Frauen erreichen die Stuttgarterinnen aber bei weitem nicht. 57.762 Fans sahen im September des Vorjahres den Auftritt des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen. In die Stuttgarter MHP Arena passen rund 60.000 Besucher.