Weiß-rotes Fußballfest ohne Happy End: Wie Stuttgarts Frauen vor einer Rekordkulisse die Krönung eines stimmungsvollen Nachmittags verpassen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz eines Zuschauerrekords haben die Fußballerinnen des VfB Stuttgart einen Dämpfer im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Der Spitzenreiter unterlag vor 31.736 Zuschauern dem FSV Mainz 05 mit 2:4 (0:1). Der VfB hatte ein «weiß-rotes Fußballfest» ausgerufen - nie waren mehr Fans bei einer Zweitliga-Partie der Frauen.

Jedoch übernahmen die Mainzerinnen die Rolle der Spielverderberinnen. Für die Gäste trafen Vital Kats (30./61./86.) und Johanna Berg (51.). Stuttgarts zwischenzeitlicher Ausgleich durch Dafina Redzepi (49.) sowie Leonie Schetters Schlusspunkt (88.) waren zu wenig.