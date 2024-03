Stuttgarts Trainer lobt den Flügelspieler nach dessen Traumtor gegen Union Berlin in höchsten Tönen. In den Plänen für die kommenden Länderspiele dürfte Führich eine Rolle spielen, meint Hoeneß.

Stuttgart (dpa) - Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart sieht für seinen Flügelspieler Chris Führich gute Chancen auf eine erneute Nationalmannschafts-Nominierung. Der 26-Jährige habe beim 2:0 (1:0)-Sieg der Schwaben gegen den 1. FC Union Berlin am Freitag «noch mal nachgewiesen, dass er in die Überlegungen reingehört», sagte Hoeneß. Führich hatte die Partie der Fußball-Bundesliga mit einem herrlichen Schlenzer ins rechte Eck in der 65. Minute entschieden. Es war sein siebtes Liga-Tor in dieser Saison.

Führich spiele «sehr konstant», sagte Hoeneß. «Das ist super für ihn und super für uns.» Der Offensivmann, der auch schon sieben Treffer vorbereitet hat, müsse jetzt dran bleiben. «Was mit der Nationalmannschaft passiert, muss man abwarten», so der VfB-Coach. «Aber ich glaube, die Chancen hat er jetzt noch mal erhöht.»

Kommenden Donnerstag benennt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die Länderspiele gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März). Führich gab im Oktober gegen die USA (3:1) sein Debüt für die Nationalelf. Beim Bundesliga-Dritten Stuttgart gehört er in dieser Spielzeit zu den Leistungsträgern.

Bundesliga-Tabelle

Informationen zum Spiel