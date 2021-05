So etwas nennt man Punktlandung: Bleibt der Inzidenzwert weiter unter 100, fällt Landau am Sonntag aus der Bundesnotbremse und am gleichen Tag eröffnet das Strieffler-Haus seine Ausstellung mit Gemälden von Anna Janoschka. „Refugium – Malerische Welten“ titelt die Werkschau, die garantiert die Sehnsucht nach Live-Kunst zu stillen vermag.

Das schmucke Strieffler-Haus in der Landauer Löhlstraße ist mit seiner lebendigen Geschichte und unkonventionellen Aura ja eigentlich schon per se ein „Refugium malerischer Welten.“ Vom Erdgeschoß mit originalen Einrichtungsgegenständen bis zum Dachboden mit dem lichten Atelierraum und einer historischen Druckerpresse birgt es die Erinnerung an den Erfinder und Künstler Heinrich Strieffler und seine malende Tochter Marie, die das Haus nach ihrem Tod der Stadt vermachte.

Da kommt es geradezu einem Kunstgriff gleich, wie sich Anne Janoschkas traumhaft Raum verwandelnde Bilder in dieses Refugium einbetten. Keineswegs träge und gemütlich, sondern stets in der Schwebe, auf der Kippe und irgendwie aus dem Lot geraten, zeigen sie uns unser vermeintlich vertrautes Umfeld in überraschend irritierenden Perspektiven.

Drei harmonische Gesamtgefüge

Und schon beginnen die Gedanken, die sich im ersten Moment durch die konservativ anmutenden Positionen und Ruhe ausstrahlenden Motive nach Entschleunigung trachten, höchst angeregt hin und her zu schwirren. Nur drei kleine Räume hat Anne Janoschka – klug kuratiert von Sigrid Weyers – bestückt und dabei doch weite Horizonte geöffnet. Im stets gleichen Spiel zwischen Zufall und Kalkül birgt jedes Zimmer seinen ganz eigenen Charakter, so dass man sich im harmonischen Gesamtgefüge drei Mal komplett neu verorten kann.

Raum eins entführt in das titelgebende Refugium als Rauminstallation. Der Betrachter gelangt im Umfeld des gleichnamigen Gemäldes in einen „Backstage“-Bereich und fragt sich angesichts des Badehockers mit dem gelben Frotteehandtuch, dem gezogenen Stecker an der Wand und dem eigenartigen Fensterkasten, ob er sich schon in einem privaten Refugium oder noch in einem öffentlichen Raum befindet. Weitere Fragen tun sich mit dem Lichteinfall auf: Ist die Vorstellung noch am Laufen oder schon vorbei? Wer ist der unsichtbare Protagonist und wohin führt der schmale Flur? „Das Bühnenthema taucht auch in meinen neueren Arbeiten auf“, erklärt die 1962 in Heidelberg geborene, heute in Ottersheim lebende Künstlerin. Mit rätselhaften Kombinationen von Gegenständen und Vorhängen, Wänden und doppelten Böden tauge es zur „Metapher für Vieles“ und eigne sich perfekt für das Vexierspiel von Traum und Wirklichkeit.

Symbolisch aufgeladene Alltagsobjekte

Die großformatige Bildserie „Heavenly“ im zweiten Raum bewegt sich sehr subtil zwischen diesen Polen und lockt den Blick dabei aus dem Innenraum ins Freie. Wobei man sich auch hier nicht sicher sein kann. Steht die Gebetsbank tatsächlich vor einem Fenster oder handelt es sich eher um ein fulminantes Himmels-Gemälde? Hängt der rote Kokon an einer Decke oder einem Baumstamm? Und was verursacht die geheimnisvolle violette Farbe in Inneren der seltsam solitär stehenden Vitrine? Wahrscheinlich hat es mit den diffusen Ängsten rund um Corona zu tun, dass man froh ist, wenn der Inhalt nicht entweicht.

Alltagsobjekte, die durch eine symbolisch aufgeladene Stimmung ins Surreale abdriften, sind typisch für die malerischen Welten von Anne Janoschka. Nicht weniger typisch sind die immer wiederkehrenden ornamentalen Muster alter Tapeten und Teppiche, die in ihrer rhythmisierten Form einerseits Struktur geben, andererseits Unruhe stiften. Symbolhaft stehen sie für die Tatsache, dass Strukturen auch in unserem Alltag eine wichtige Rolle spielen und sowohl hilfreich als auch lästig sein können.

Ausufernde Pracht und Farbigkeit

Anne Janoschka, die an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz Bildende Kunst, Kunstgeschichte und Germanistik studierte, streut in ihre Bildwelten viele Ambivalenzen ein. Auch die Spannungsbögen zwischen Arm und Reich, Entstehen und Vergehen, Alt und Jung, Kraft und Verletzlichkeit sind allgegenwärtig. Da drängt sich das Thema Barock mit seiner lustvollen Fülle und morbiden Vergänglichkeit ja geradewegs auf. Die Künstlerin geht ihm nicht aus dem Weg, sondern kommt ihm hautnah entgegen. So nah, dass sie alte, vergilbte Stoffdeckchen mit floralen Motiven und vergoldeter Umrandung in die Hand nimmt und als sorgsam drapierte Memento mori in kleine Schaukästen steckt. Hier werden sie einerseits durch eine zeichnerische Überlagerung mit historisch anmutenden „GeHilfen“ zu Zeugen der Vergänglichkeit, andererseits zur Grundlage neu entstehender Gemälde in überdimensionaler, ausufernder Pracht und Farbigkeit.

Info:

Anne Janoschka, „Refugium – Malerische Welten“, 23. Mai bis 11. Juli, Strieffler-Haus Landau; Freitag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr. Aufgrund der aktuellen Verordnungen findet keine Vernissage statt. Eine telefonische Terminreservierung unter 06341 86204 ist zwingend erforderlich, aber auch spontan während der Öffnungszeiten möglich. Sollte die Eröffnung pandemiebedingt verschoben werden müssen, beginnt die Ausstellung zum frühestmöglichen darauffolgenden Termin. Informationen hierzu unter: www.strieffler-haus.de