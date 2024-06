Köln (dpa) - Die WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau wird neue Intendantin des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Die 51-Jährige setzte sich am Donnerstag in Köln in einer Stichwahl des Rundfunkrats gegen «Tagesthemen»-Moderator Helge Fuhst (40) durch.