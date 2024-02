Torhüter Silvio Heinevetter und der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Der 39-jährige Routinier habe eine Vertragsverlängerung um ein Jahr abgelehnt, wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten. «Wir haben mit Silvio offen und vertrauensvoll über seine Zukunft gesprochen», sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt über den 206-fachen Nationalspieler. «Wir verstehen seine Entscheidung, hätten ihn aber natürlich sehr gerne noch ein weiteres Jahr bei uns gehabt.»

Stuttgart (dpa) - Die Suche nach einem Nachfolger läuft nach Clubangaben auf Hochtouren. Wie am Donnerstagabend bekannt wurde, kehrt der 39-Jährige in der kommenden Saison in seine Heimat Thüringen zum ThSV Eisenach zurück.

Heinevetter kam im Sommer 2022 von der MT Melsungen nach Stuttgart und unterschrieb damals einen Zweijahresvertrag, der im Sommer ausläuft. «Es war keine Entscheidung gegen den TVB, sondern für eine neue Herausforderung mit viel Perspektive. Die Entscheidung ist nun getroffen», so Heinevetter.

