Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist in der Nacht zum Samstag vor einer Bar in der Stuttgarter Innenstadt mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Bei dem Vorfall handelte es sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein versuchtes Tötungsdelikt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Verletzte wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat waren bislang unbekannt. Es gebe einen oder mehrere Täter, die am frühen Samstagmorgen noch flüchtig waren, sagte der Sprecher.