Bei einer Auseinandersetzung wird ein Mensch schwer verletzt. Die Kriminalpolizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Lauda-Königshofen (dpa/lsw) - In einer Wohnung in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mensch schwer verletzt worden ist. Die Kriminalpolizei ermittele wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, hieß es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Derzeit würden aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Informationen herausgegeben.