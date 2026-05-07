Eine 24-Jährige kann sich nach einem nächtlichen Angriff in ihre Wohnung retten. Der mutmaßliche Täter steht jetzt wegen versuchten Mordes in Tübingen vor Gericht.

Tübingen (dpa/lsw) - Ein 20 Jahre junger Mann soll versucht haben, seine Nachbarin im Schlaf zu ersticken. Heute muss er sich deswegen vor dem Landgericht Tübingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, er sei unter starkem Medikamenteneinfluss nachts in die Wohnung seiner damals 24 Jahre alten Nachbarin eingedrungen und habe versucht, diese im Schlaf zu ersticken. Nachdem die Nachbarin sich gewehrt habe, habe der Angeklagte von ihr abgelassen.

Im Treppenhaus versuchte der Angeklagte laut Anklage, die Frau über das Treppengeländer zu stoßen, um sie zu töten. Doch die 24-Jährige konnte zurück in ihre Wohnung flüchten und die Polizei verständigen. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt.