Baden-Württemberg Versuchter Mord im Schlaf? 20-Jähriger steht vor Gericht

Prozess gegen jungen Mann wegen versuchten Mordes
Ein junger Mann soll versucht haben, seine Nachbarin zu töten. (Archivfoto)

Eine 24-Jährige kann sich nach einem nächtlichen Angriff in ihre Wohnung retten. Der mutmaßliche Täter steht jetzt wegen versuchten Mordes in Tübingen vor Gericht.

Tübingen (dpa/lsw) - Ein 20 Jahre junger Mann soll versucht haben, seine Nachbarin im Schlaf zu ersticken. Heute muss er sich deswegen vor dem Landgericht Tübingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, er sei unter starkem Medikamenteneinfluss nachts in die Wohnung seiner damals 24 Jahre alten Nachbarin eingedrungen und habe versucht, diese im Schlaf zu ersticken. Nachdem die Nachbarin sich gewehrt habe, habe der Angeklagte von ihr abgelassen.

Im Treppenhaus versuchte der Angeklagte laut Anklage, die Frau über das Treppengeländer zu stoßen, um sie zu töten. Doch die 24-Jährige konnte zurück in ihre Wohnung flüchten und die Polizei verständigen. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Tübingen Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x