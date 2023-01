Freiburg (dpa/lsw) - Mehrere Menschen haben in Freiburg versucht, einen Geldautomaten zu klauen - doch die Umsetzung scheiterte. Die Gauner rissen den freistehenden Automaten am Donnerstagmorgen in einem Hinterhof aus der Verankerung und wollten ihn in einen weißen Kombi laden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Ein Anwohner habe die Gruppe bei der Tat beobachtet und die Beamten verständigt. Trotz Fahndung an den Grenzübergängen fehlte von den mutmaßlichen Dieben vorerst jede Spur.

PM Polizei