In Esslingen will ein bewaffneter Mann einen Blumenladen überfallen. Ein Zeuge kann ihn jedoch stoppen. Er soll bereits Tage zuvor in dem Geschäft Beute gemacht haben.

Esslingen (dpa/lsw) - Ein 26-Jähriger soll in Esslingen zweimal einen Blumenladen überfallen haben. Beide Male habe er Mitarbeiterinnen mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit.

Am Dienstag wurde der Mann demnach bei seinem versuchten Überfall von einem Zeugen überwältigt und mithilfe eines weiteren Zeugen festgehalten, bis die Polizei eintraf. Die Polizei stellte vor Ort eine Schreckschusswaffe sicher und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei seinem ersten Überfall eine Woche zuvor sei der 26-Jährige mit Bargeld zu Fuß geflüchtet, die Fahndung sei erfolglos verlaufen.

Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, hieß es weiter. Er wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht. Verletzt wurde einer Polizeisprecherin zufolge niemand. Die weiteren Ermittlungen haben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kripo Esslingen übernommen.