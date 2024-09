Der Schaden geht in die Millionen: Auch in Baden-Württemberg schlagen immer wieder Autodiebe zu. Doch im Vergleich zu anderen Bundesländern haben die Fachleute eine beruhigende Nachricht.

Stuttgart/ Berlin (dpa/lsw) - Trotz einer steigenden Zahl an Autodiebstählen zählt Baden-Württemberg laut einer Statistik zu den sichersten Bundesländern für Autobesitzer. In den Kreis gehören nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auch Bayern, Thüringen und Rheinland-Pfalz - wobei die Fachleute gerade in Bayern eine deutliche Steigerung registrierten. Statistisch komme in den vier Ländern auf 10.000 kaskoversicherte Autos nur ein Diebstahl. Bundesweit liege die Quote hingegen bei vier.

In absoluten Zahlen stehen in der GDV-Auswertung für das vergangene Jahr für Baden-Württemberg 574 gestohlene Autos. Das waren der Mitteilung zufolge fast acht Prozent mehr als im Vorjahr. Der wirtschaftliche Schaden sei noch stärker - nämlich um etwa 21 Prozent - auf rund zehn Millionen Euro gestiegen. Im Schnitt hätten die Versicherer für jeden Diebstahl in Baden-Württemberg mehr als 17.400 Euro gezahlt.

Mehr als 310 Millionen Euro Schaden in Deutschland

Bundesweit haben Kriminelle den Angaben nach im vergangenen Jahr unter anderem 14.585 kaskoversicherte Autos gestohlen. Das sei ein Anstieg um fast 20 Prozent im Vergleich zu 2022 gewesen. «Der wirtschaftliche Gesamtschaden durch die Autodiebe wuchs auf mehr als 310 Millionen Euro», sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen laut Mitteilung.

Auch mit Blick auf die Großstädte schnitten jene in Baden-Württemberg vergleichsweise gut ab: In Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim werden demzufolge deutlich weniger Autos gestohlen als beispielsweise in Berlin oder Hamburg, die mit 42 beziehungsweise 13 Diebstählen pro 10.000 kaskoversicherten Autos die bundesweit höchsten Quoten hatten.

Tipps für Autobesitzer

Die Polizei rät unter anderem, beim Verlassen des Autos die Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen. Zudem gebe es mechanische und elektronische Sicherungen. Im Internet finden sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug weitere Hinweise.

Meist hätten es die Diebe auf Wertsachen im Auto wie Navigationsgeräte, Mobiltelefone und Bargeld oder auf das Auto selbst abgesehen, heißt es dort. Auch ältere Autos würden gestohlen, zum Beispiel für eine Spritztour oder um weitere Straftaten zu begehen.

