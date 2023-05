Beim Brand einer Wohnung in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind fünf Menschen verletzt worden - einer davon schwebt in Lebensgefahr. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Verpuffung die Ursache für das Feuer am frühen Sonntagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der Brand entstand im Wintergarten der Wohnung und breitete sich von dort aus auf das Dach des Hauses aus.

Sinsheim (dpa/lsw) - Von den vier Menschen, die sich in der Wohnung befanden, wurden nach Polizeiangaben einer lebensgefährlich und zwei weitere schwer verletzt. Die vierte Person und ein Nachbar der Wohnung verletzen sich leicht. Alle Verletzten wurden von der Feuerwehr gerettet und in Krankenhäuser gebracht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war zunächst unklar.

Pressemitteilung der Polizei