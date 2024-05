Bei der Verpuffung eines Oldtimer-Autos in Stuttgart ist ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Polizeiangaben zufolge wollte der Mann den Wagen am Dienstag in einer Garage starten, als es zu der Verpuffung kam. Nachbarn und die Ehefrau des Mannes hätten erfolglos versucht, den Brand zu löschen. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 100.000 Euro.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Anrufer hätten kurz nach 13.00 Uhr über den Notruf 112 Explosionsgeräusche sowie eine starke Rauchentwicklung gemeldet, teilte die Feuerwehr mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Pkw komplett gebrannt. Die Flammen hatten bereits auf die Garage übergegriffen und drohten sich auf Wohngebäude auszubreiten. Dies habe die Feuerwehr verhindert. Die Garage brannte aber aus.

Mitteilung der Polizei

Mitteilung der Feuerwehr