Überlingen (dpa/lsw) - Ein am Bodensee vermisster zehn Jahre alter Junge ist wohlauf zurück bei seiner Familie. Die Angehörigen hätten sich am Montag bei der Polizei gemeldet, teilten die Beamten mit. Der Junge war am Samstag aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Überlingen verschwunden. Er sei nicht ortskundig, teilte die Polizei am Wochenende mit. Nun hieß es: «Offenbar war das Kind bereits kurz nach dem Weggang noch in der Nähe des Kinderheims abgeholt worden.»

