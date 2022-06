Ein seit mehreren Tagen vermisster Mann ist im Landkreis Konstanz tot gefunden worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war der 51-Jährige am Donnerstag bei Gailingen (Landkreis Konstanz) in den Rhein zum Schwimmen gegangen. Da er nicht zurückkehrte, wurde der Fluss Freitag und Samstag mit einem Hubschrauber und Booten abgesucht. Der Mann wurde jedoch erst am Montag tot bei Büsingen (Landkreis Konstanz) gefunden. Warum der Mann im Wasser zu Tode kam, blieb zunächst unklar.

Gailingen (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei