Es ist ein schönes Geschenk und eine gute Nachricht kurz vor dem Fest: Nach fünf Tagen im Wald ist ein vermisster Mann am Schauinsland südlich von Freiburg entdeckt und gerettet worden. Der Hund eines Försters habe den 40-Jährigen aufgespürt, nachdem ein Großaufgebot bereits tagelang nach dem Mann gesucht hatte. Er sei am Bein verletzt gewesen und habe nicht mehr gehen können, sagte ein Sprecher der Bergwacht Schwarzwald am Montag. Mit der Winde des Rettungshubschraubers sei der Freiburger in eine Klinik gebracht worden. «Ein schöner Erfolg für uns so kurz vor Weihnachten», sagte der Bergretter.

Freiburg (dpa/lsw) - Und bereits der dritte erfolgreiche Einsatz der Experten aus dem Schwarzwald in der Woche vor dem Weihnachtsfest. Unter anderem war Mitte der vergangenen Woche eine Wanderin gerettet worden, die bei Eiseskälte in der Dunkelheit bei Oberried (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ausgeharrt hatte. Die 47-Jährige drohte in dem steilen Waldstück abzustürzen, bis sie laut Polizei mit einem Hubschrauber gerettet werden konnte. Sie war wandern gewesen, hatte aber bei Einbruch der Dunkelheit die Orientierung verloren. Außerdem war ihr Handyakku leer gewesen.