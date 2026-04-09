Eine vermisste Seniorin wird nach einem Sturz im Gelände von Wanderern entdeckt und von der Bergwacht gerettet. Viele Details sind noch unklar.

Bissingen an der Teck (dpa/lsw) - Eine vermisste Seniorin ist im Bereich Bissingen an der Teck im Kreis Esslingen von einer Gruppe Wanderer gefunden worden. Die Frau war in unwegsamen Gelände gestürzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Bergwacht rettete die Frau. Ein Hubschrauber brachte sie am Mittwoch in eine Klinik.

Die Seniorin war seit Dienstag vermisst worden. Nach ihr wurde bereits mit einem größeren Kräfteaufgebot inklusive Hubschrauber gesucht. Genaueres zu ihrem Zustand und den Hintergründen ihres Verschwindens blieb zunächst unklar.