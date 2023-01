Mainhardt (dpa/lsw) - Ein vermisste Seniorin ist von einer Passantin tot in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) gefunden worden. Die 80-Jährige hatte ihr Wohnhaus am frühen Mittwochmorgen verlassen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten suchten mit Unterstützung der Feuerwehr und mehreren Rettungshundestaffeln stundenlang nach der Frau. Die Polizei war am Morgen davon ausgegangen, dass die Frau orientierungslos ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet.

PM Polizei