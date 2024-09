Mit einem Vorschlaghammer stand ein Vermieter in einer verwüsteten Wohnung, als die Polizei eintraf. Dort soll er mit mehreren Männern die Mieterin und deren Tochter bedroht haben.

Rastatt (dpa/lsw) - Die Wohnungseingangstür war aus den Angeln gerissen und die Küche verwüstet, als die Polizei eintraf: Ein Vermieter soll mit weiteren Männern eine Mieterin und deren Tochter in ihrer Wohnung in Rastatt bedroht haben. Bei seiner Festnahme am Dienstag habe der 34-Jährige einen Vorschlaghammer in der Hand gehalten, teilte die Polizei mit. Der Grund für die Bedrohung und Sachbeschädigung sowie der genaue Tathergang werden noch ermittelt. In welcher Beziehung die Männer zu dem Vermieter stehen, war zunächst unklar. Während der Tat hatte ein Mann per Notruf die Polizei informiert, wie es weiter hieß.