Baden-Württemberg Verlorener Geldbeutel führt zu gesuchtem Mann

Polizei
Der Mann zahlte den ausstehenden Geldbetrag und konnte wieder gehen. (Symbolbild)

Ein ehrlicher Finder bringt ein Portemonnaie zur Polizei – und überrascht damit die Beamten. Denn der Besitzer des Geldbeutels ist kein Unbekannter.

Oberkirch (dpa/lsw) - Ein verlorener Geldbeutel hat die Polizei auf die Spur eines Mannes geführt, der noch mit einem offenen Haftbefehl gesucht wurde. Ein ehrlicher Finder hatte sich nach Angaben der Beamten beim Polizeirevier Achern/Oberkirch (Ortenaukreis) gemeldet und das Portemonnaie mitsamt persönlichen Dokumenten des Besitzers übergeben. Schnell stellte sich heraus, dass gegen den im Ausland lebenden Mann ein Haftbefehl vorlag.

Die Beamten informierten den Besitzer, der später im Revier erschien, wie die Polizei mitteilte. Dort zahlte er den ausstehenden vierstelligen Geldbetrag und konnte so eine Haft abwenden.

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