Aus dem Ruder gelaufen ist eine Verlobungsfeier in Karlsruhe. Laut Polizei führten Streitigkeiten in der Nacht zum Ostersonntag zu Körperverletzungen und es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, weil sich etwa sieben Menschen geschlagen haben sollen. Bei Eintreffen der Beamten bot sich ihnen auf einem Parkplatz nahe der Verlobungsfeier eine unübersichtliche Lage im Dunkeln, sagte ein Sprecher am Dienstag.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Wie viele Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, konnte er nicht angeben. Bei den Streitenden handelte es sich offenkundig um Gäste der nahen Verlobungsfeier. Polizisten trennten die Kontrahenten. Zwei Männer versuchten den Angaben nach, einen Beamten anzugreifen. Ein weiterer Mann soll eine Gebäudefassade beschädigt, die Fensterscheiben einer Spielothek eingeschlagen und einen anderen mit einer Scherbe verletzt haben. Danach soll er unter anderem die Einsatzkräfte beleidigt und einer Sanitäterin ins Gesicht gespuckt haben. Er kam für den Rest der Nacht in eine Gewahrsamszelle. Die übrigen Störer bekamen Platzverweise. Die Polizei war mit 15 Streifenbesatzungen im Einsatz.

Pressemitteilung