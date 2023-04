Offensivspieler Kyoung-rok Choi würde seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC gerne verlängern. «Wir sind in Gesprächen. Ich bin hier sehr zufrieden und würde gerne bleiben», sagte der Südkoreaner den «Badischen Neuesten Nachrichten» (Freitag). Der 28-Jährige wurde in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Auch in dieser Saison kam er wegen Rückenproblemen und eines Schlüsselbeinbruchs erst zu neun Pflichtspiel-Einsätzen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei Trainer Christian Eichner genießt Choi, der seit 2018 beim KSC spielt, allerdings große Wertschätzung. «Er ist sicherlich ein Spieler, den du einfach gerne im Kader hast. Er passt gut rein in diese Mannschaft und ist variabel einsetzbar», sagte der Coach der Badener.

