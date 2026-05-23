Rauchvergiftung, hoher Sachschaden und vorübergehend unbewohnbare Wohnungen: In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Was die Polizei zur Ursache sagt und was sonst bekannt ist.

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Wohnung in Esslingen am Neckar hat ein 35-Jähriger eine Rauchvergiftung erlitten. Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Freitagabend zu dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Der Brand ist demnach bei einem Stromverteiler ausgebrochen. Man vermute einen technischen Defekt als Ursache.

Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Wohnungen in dem Haus seien eine Zeit lang nicht bewohnbar gewesen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 400.000 Euro.