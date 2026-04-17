In einem Supermarkt in Herrenberg werden nach einem Defekt bei Handwerksarbeiten mehrere Menschen verletzt. Was vorgefallen sein soll.

Herrenberg (dpa/lsw) - In einem Supermarkt in Herrenberg (Kreis Böblingen) sind nach einem Defekt bei Handwerksarbeiten mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen trat Kältemittel aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Ersten Informationen zufolge gebe es eine zweistellige Zahl Leichtverletzter.

Über die Art der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Schwerer verletzt wurde niemand, so der Sprecher. Der Supermarkt wurde nach dem Vorfall am Morgen geräumt. Derzeit versuche die Feuerwehr, das Problem zu beheben.