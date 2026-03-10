Zahlreiche Menschen klagen in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim über gereizte Augen und Atemwege. Die Polizei sperrt den Bereich ab - der Straßenbahnverkehr wird vor Ort eingestellt.

Mannheim (dpa/lsw) - Mehrere Menschen haben in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Innenstadt über gereizte Augen und Atemwege geklagt. Aktuell gehe man von 16 Personen aus, die mutmaßlich leicht verletzt seien, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Ursache sei noch unklar. Laut einer Mitteilung sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Der Bereich um das Haus sei großräumig abgesperrt. Ortskundige Menschen werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren, wie es hieß. Auch der Straßenbahnverkehr ist demnach in dem Bereich eingestellt.