Karlsruhe (dpa/lsw) - Zeugen haben eine verletzte Frau an einer Straße in Karlsruhe gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Die Frau wurde nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht. Hintergründe zu den Verletzung müssten noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Einen Verkehrsunfall und einen Suizidversuch schloss er aus. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass weitere Menschen in Gefahr seien. Nähere Informationen seien erst im Laufe des Dienstags zu erwarten.

