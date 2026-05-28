Nach Angriffen mit Messern in zwei Städten bleiben viele Fragen offen. In Heilbronn kam es zu Festnahmen, in Freiburg fehlen noch konkrete Hinweise auf den Täter.

Freiburg (dpa/lsw) - Bei Angriffen mit Messern sind in Freiburg und Heilbronn sieben Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Während in Heilbronn zwei Tatverdächtige festgenommen wurden, erhofft sich die Polizei in Freiburg noch Hinweise auf den mutmaßlichen Täter.

Streit auf offener Straße

In Heilbronn gerieten vier Männer am Vormittag aneinander. Der Streit eskalierte, auch Messer und Eisenstangen wurden laut Polizei eingesetzt. Alle Beteiligten wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Ein 18-Jähriger und ein 27 Jahre alter Mann wurden kurz nach der Tat in unmittelbarer Nähe festgenommen.

Der Streit brach laut Polizei auf offener Straße aus. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an. Es kam zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen. Unbeteiligte waren durch den Messerangriff nicht in Gefahr. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, blieb vorerst unklar.

Viele Fragen in Freiburg

Auch in Freiburg sind nach einem Messerangriff noch viele Fragen offen. Nach Angaben der Polizei wurden bei einer Auseinandersetzung drei Menschen verletzt, einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen. Unklar ist unter anderem, wie es zu dem Angriff am späten Mittwochabend kam. Es sei noch niemand festgenommen worden, teilte die Polizei mit.