Crash an der Kreuzung: Ein Vater missachtet laut Polizei die Vorfahrt – unter den sechs Verletzten sind auch drei Kinder. Was ist zum Unfallhergang bekannt?

Setzingen (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung bei Setzingen (Alb-Donau-Kreis) sind sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 37-Jähriger beim Einfahren in die Kreuzung am Dienstagabend die Vorfahrt einer 52-jährigen Autofahrerin, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau und ihre 22-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der 37-Jährige und seine Kinder im Alter von 2, 7 und 11 Jahren wurden einem Polizeisprecher zufolge leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser.