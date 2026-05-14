Verkehrsunfall im Stuttgarter Westen: Laut Polizei werden vier Menschen verletzt. Was Fahrgäste wissen müssen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Auto sind in Stuttgart vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Polizeisprecher machte zunächst keine Angaben dazu, ob es sich bei den Verletzten um Fahrgäste oder Insassen des Wagens handelte.

Demnach kollidierten die beiden Fahrzeuge am Mittag aus zunächst unbekannter Ursache im Westen der Stadt. Zuvor hatten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» über den Unfall berichtet.

Laut dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) gab es wegen der Kollision zeitweise Einschränkungen bei den Linien U2 und U9. Die Strecke zwischen den Haltestellen Berliner Platz und Schwab-/Bebelstraße war demnach für rund eineinhalb Stunden unterbrochen. Mittlerweile fahren alle Linien wieder ihre reguläre Strecke, hieß es.

Zur Höhe des Schadens sowie zur Unfallursache lagen zunächst noch keine Informationen vor.