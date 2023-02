Beim Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen sind in Freiburg mehrere Menschen verletzt worden. Das berichte die Polizei am Donnerstag. Wie ein Sprecher vom Deutschen Roten Kreuz ergänzend mitteilte, kamen die Verletzten - darunter auch Kinder - in ein Krankenhaus.

Freiburg (dpa/lsw) - Die Ursache für die Kollision im Freiburger Westen blieb zunächst offen. Laut Polizei stießen die Straßenbahnen am Morgen auf der Opfinger Straße zusammen. Wie der Sprecher vom Roten Kreuz berichtete, waren Einsatzkräfte von mehreren Hilfsorgansationen an Ort und Stelle.

