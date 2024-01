Zwei Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Aus zunächst unbekannter Ursache kollidierte ein Autofahrer mit einem Fußgänger, rammte zwei weitere Wägen und überschlug sich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann musste aus seinem Auto befreit werden. Der Unfallverursacher und der 79-jährige Fußgänger wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wiesloch (dpa/lsw) - Die anrückende Polizei geriet am Montag auch in einen Unfall. Der Streifenwagen kollidierte mit dem Auto einer Frau. Dabei wurden zwei Polizisten und die Fahrerin verletzt. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

