Der VfB Stuttgart verliert gegen Atalanta Bergamo - und seinen Angreifer Deniz Undav. Muskuläre Probleme machen dem 28-Jährigen zu schaffen. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart sorgt sich nach der 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Atalanta Bergamo in der Champions League um Nationalstürmer Deniz Undav. Der 28-Jährige war in der zweiten Halbzeit am Mittwochabend mit muskulären Problemen ausgewechselt worden. «Es hat in den Muskel reingezogen», berichtete Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Was das für das anstehende Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga am Sonntag und die darauffolgenden Nations-League-Partien des DFB-Teams gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November und in Ungarn drei Tage später bedeutet, müsse man abwarten. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit bringen, kündigte Wohlgemuth an.

In der Champions League liegen die Stuttgarter nach vier Spieltagen mit vier Punkten auf dem 27. Platz. Nur die besten 24 Mannschaften erreichen am Ende der Ligaspiele die K.o.-Phase. Die kommenden drei Gegner - Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern und Slovan Bratislava - belegen in der aktuellen Tabelle aber die letzten drei Plätze.