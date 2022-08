Die Verlängerung der S-Bahn von Filderstadt nach Neuhausen auf den Fildern kann starten. Wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, übernimmt der Bund von Gesamtkosten in Höhe von rund 210 Millionen Euro ungefähr 171 Millionen Euro - das Land rund 21 Millionen Euro. Den Rest der Kosten müssen der Verband der Region Stuttgart, Filderstadt und Neuhausen sowie der Landkreis Esslingen tragen. Die knapp vier Kilometer lange Strecke soll frühestens 2027 in Betrieb gehen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ziel sei es, Filderstadt-Sielmingen und Neuhausen auf den Fildern durch den Schienennahverkehr mit umsteigefreier Verbindung zum Flughafen Stuttgart und dem im neuen Rahmen des Großvorhabens Stuttgart 21 neu entstehenden Filderbahnhof sowie zum Hauptbahnhof Stuttgart zu erschließen.

Mitteilung