SPEYER/GODRAMSTEIN. Wiedereröffnet und verlängert bis zum 14. Juni ist die Ausstellung der Landauer Künstlerin Madeleine Dietz in der Städtischen Galerie Speyer. Die Schau unter dem Titel „Singen und Klagen“ war kurz nach der Vernissage am 6. März wegen Corona geschlossen worden. Zu sehen sind Installationen, Plastik und Grafik.

Die Arbeiten der Ernst-Barlach-Preisträgerin kreisen seit Jahren um Fragen des Verhältnisses von Fragment und Ganzheit, von Stabilität und Labilität, von dem, was Leben spendet und was Tod bringt. In ihren aktuellen Arbeiten setzt die Künstlerin dazu Gitterelemente, Stahlplatten, Stahlkuben und Erde als reversible Elemente ein. Es sind Konstellationen, die nach Heilung schreien, ein Klagelied in Stahl und Erde. Der Ausstellungstitel „Singen und Klagen“ stammt von einer großformatigen neuen Arbeit aus Erde, Stahl und Licht.

Einen Raum der Städtischen Galerie widmet Dietz ausschließlich dem Projekt „Side by Side“, das damit erstmals in Rheinland-Pfalz zu sehen ist. Für das anlässlich der Dokumenta XII. im Sepulkralmuseum in Kassel präsentierte Projekt hat Dietz versucht, in jedem Land dieser Welt einen Friedhof oder eine heilige Stätte zu finden, aus dem ihr eine handvoll Erde überlassen wird. „In ,Side by Side’ geht es mir um Erinnerung und Gedanken an geliebte verstorbene Menschen, aber auch um ein Gefühl von Endlichkeit, verbunden mit dem Schicksal aller Menschen jedweder Nationalität und Glaubens.“ Das Werk soll Fragen aufwerfen: Welche Unterschiede in den Ländern unserer Welt gibt es, wenn Menschen bestattet oder verbrannt werden? Wie unterscheiden sich die Religionen im Umgang mit dem Sterben dem Tod, und mit dem was bleibt, dem Leben danach?

Termin

Zu sehen bis 14. Juni in der Städtischen Galerie Speyer, Flachsgasse 3: Do-So jeweils 11-18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Informationen unter www.madeleinedietz.de.