Bei einem schweren Unfall auf einer Landstraße bei Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 24-Jähriger ums Leben gekommen. Der junge Fahrer war am Mittwochabend mit seinem Motorrad zu schnell in eine Kurve gefahren und anschließend in ein entgegen kommendes Auto gekracht, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Bei dem Crash platzte der Benzintank des Motorrads, so dass beide Fahrzeuge Feuer fingen und komplett ausbrannten. Der Motorradfahrer zog sich tödliche Verletzungen zu und starb im Krankenhaus. Der 25-jährige Autofahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

Leimen (dpa/lsw) - Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Für die Dauer des Einsatzes blieb die L600 für etwa sechs Stunden gesperrt.

