Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen im Gleisbereich einer Straßenbahn in Mannheim sind am Montagnachmittag drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Unfallstelle und die dort befindlichen Gleise für rund zwei Stunden für die Unfallaufnahme und das Abschleppen der Fahrzeuge voll gesperrt. Den Schaden an beiden Autos bezifferte die Polizei mit etwa 70.000 Euro.

