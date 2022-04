Ein betrunkener Autofahrer hat im Landkreis Esslingen mehrere Verkehrsschilder umgefahren. Der 30-Jährige fuhr am Samstag trotz des Schadens unbeirrt weiter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten fanden das Auto schließlich 100 Meter weiter auf einem Feldweg in Baltmannsweiler. Der Fahrer schlief und ließ sich nur schwer wecken. Bei einem Atemalkoholtest wurden nach Angaben der Polizei über zwei Promille nachgewiesen. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Baltmannsweiler (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei