Ein Unbekannter inszeniert schräge Internet-Streiche und stellt mit seinen Videos ahnungslose Verkäufer bloß – jetzt sucht die Polizei den Urheber.

Gaggenau (dpa/lsw) - Weil er in seinen Online-Videos die Mitarbeiter mehrerer Geschäfte in Gaggenau (Kreis Rastatt) bloßgestellt haben soll, sucht die Polizei nach einem Mann. Für seine sogenannten Pranks (Englisch für Streich) soll er die Angestellten in den Geschäften ohne ihr Einverständnis gefilmt und die Videos auf seinem Social-Media-Profil veröffentlicht haben, wie die Polizei mitteilte.

Wer der Mann ist, wisse man noch nicht - eine Anfrage an die Video-Plattform sei aber bereits gestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann hatte sich demnach unter anderem in einer Apotheke als Paketbote ausgegeben und ein Paket in Richtung den Angestellten hinter dem Tresen geworfen. Dabei filmte er die Reaktionen der Mitarbeiter. Bei anderen «Pranks» filmte er die Reaktion einer Kassiererin auf von ihm hervorgeholte riesige Geldscheine oder auf eine übergroße Bankkarte. Eines seiner Opfer erstattete Anzeige.