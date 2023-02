Zwei Männer und eine Frau sitzen wegen mutmaßlichen Schmuggels von mehreren Kilogramm Drogen in Untersuchungshaft. Die 19 und 26 Jahre alten Männer sowie die 23 Jahre alte Frau hatten das Rauschgift im Ausland besorgt, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Leutkirch (dpa/lsw) - Das Trio wurde auf dem Rückweg am vergangenen Freitag an einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz von einer Spezialeinheit festgenommen. Im Auto waren 2,3 Kilogramm Kokain, 5 Kilogramm Haschisch, sowie eine größere Menge Bargeld. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnten zusätzlich mehrere Gramm Kokain, zahlreiche Ecstasy-Tabletten, Waffenmunition sowie weiteres Bargeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt werden.

Am Samstag wurde das Trio einem Haftrichter in Ravensburg vorgeführt. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

PM Polizei/Staatsanwaltschaft