Die Zubereitung von Pommes endet im Fiasko: Eine Küche steht in Flammen, die Wohnung ist unbewohnbar. Wie kam es dazu?

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Zubereitung von Pommes ist in einer Wohnung in Stuttgart ein Feuer ausgebrochen. Den Angaben nach soll die 50-jährige Bewohnerin den mit Öl gefüllten Kochtopf auf der eingeschalteten Herdplatte stehen gelassen haben. Laut Polizei geriet das Öl in Brand und das Feuer beschädigte die Küche und Teile des Flurs.

Die 50-Jährige habe sich bei Löschversuchen leicht an der Hand verletzt und die Wohnung eigenständig verlassen. Die anderen Bewohner des Hauses seien von der Feuerwehr unverletzt nach draußen gebracht worden. In der betroffenen Wohnung entstand Schaden in Höhe von 70.000 Euro, teilte die Polizei mit. Sie sei nicht mehr bewohnbar.