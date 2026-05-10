In Kehl entzieht sich ein Auto mit französischem Kennzeichen einer Polizeikontrolle und rast durch die gut besuchte Fußgängerzone. Was ist passiert?

Kehl (dpa/lsw) - Vier Insassen eines Fahrzeugs aus Frankreich haben sich in Kehl (Ortenaukreis) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Eine Streife wollte am Samstag ihren Kleinwagen mit französischer Zulassung kontrollieren. Der Fahrer flüchtete laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit durch die zu diesem Zeitpunkt gut besuchte Fußgängerzone. Im Bereich des Marktplatzes kollidierte das Fahrzeug mit einem Betonpoller und kam beschädigt zum Stehen.

Die vier mutmaßlich männlichen Insassen ließen das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Sie flohen durch ein nahegelegenes Einkaufszentrum und entkamen.