Ein Kälteeinbruch hat die Schweizer Polizei südlich von Konstanz am Bodensee zu einem drastischen Mittel veranlasst: Sie sperrte die Autobahn A7 nach zahlreichen Unfällen auf vereister Fahrbahn zeitweise komplett.

Frauenfeld (dpa) - Betroffen war der rund 40 Kilometer lange Abschnitt zwischen Kreuzlingen kurz hinter der deutschen Grenze bei Konstanz und Attikon weiter westlich. Drei Personen hatten sich bei den Unfällen verletzt. Am Nachmittag wurde die Autobahn nach Polizeiangaben abschnittweise wieder freigegeben.

Am vergangenen Wochenende war es in vielen Teilen der Schweiz noch über 25 Grad warm gewesen. In Zürich schneite es am Donnerstag.