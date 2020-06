Seit Mittwoch ist gemeinsames Training unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen zulässig. Beispiele, wie das konkret aussieht, geben der SSC Landau und die TS Germersheim.

Endlich wieder ins Wasser – informierte Vorsitzender Rainer Bieling die Mitglieder des SSC Landau zur Öffnung des Freibads am Montag. „Auch wir haben unermüdlich auf diese Wieder-Eröffnung hingearbeitet und uns mit unserem Fachwissen und Ideen eingebracht. Belohnt wurde dieses Engagement mit mehreren Zeitfenstern für unsere Trainingsgruppen, ganz gleich ob Leistungssport oder Freizeitsport“, teilt Bieling mit. Nur die Schwimmschule könne noch nicht starten.

Zwei-Stunden-Schicht auf Doppelbahn

Für die Zeit bis zu den Sommerferien Anfang Juli habe der SSC pro Zwei-Stunden-Schicht eine begrenzte Anzahl von 20 Plätzen auf einer Doppelbahn zur Verfügung. Diese Plätze vergibt er über eine Plattform. Eltern könnten das Freibad nur betreten, wenn sie vorher ein Ticket im freien Verkauf erworben hätten. Der SSC erstelle Anwesenheitslisten, die vier Wochen aufbewahrt würden, um etwaige Infektionswege verfolgen zu können. Die jeweils 20 Personen würden in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe starte mit einer Einheit Spiel und Spaß auf der Freibadwiese, die andere Gruppe starte im Wasser. Der SSC rät, in Sportkleidung zu kommen, Schwimmhose/Badeanzug bereits vor dem Training anzuziehen und ein großes Handtuch für das Umziehen einzupacken.

Anmeldung bei Übungsleitern

Die TS Germersheim weist ebenfalls auf ein einzuhaltendes Hygienekonzept hin. Das Training der Übungsgruppen im Stadion (Beachanlage, Bouleplatz, Rasenfläche) sei momentan auf die Gruppengröße von zehn Personen begrenzt, weshalb eine vorherige Anmeldung bei den Übungsleitern erforderlich sei. Die Geschäftsstelle der Turnerschaft öffne zunächst am Montag von 17 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr. Das Betreten sei nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung möglich.

Das Leichtathletik-Training ist so organisiert: Montag: 16.30 bis 17.30 Uhr: U10; Freitag, 16.30 bis 17.30 Uhr: U12 sowie U14/U16; Leistungsgruppe Montag, Mittwoch und Freitag von 18 bis 20 Uhr. Die Abteilung Rope Skipping starte im Stadion versuchsweise mit der Showgruppe „Sparkling Skippers“. Boule kann nach vorheriger Anmeldung am Montag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr gespielt werden.

Am Samstag, 27. Juni, 25. Juli und 22. August besteht jeweils von 14 bis 16 Uhr die Möglichkeit, Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen im Stadion abzulegen. Die Turngruppe „Frauenfitness (ab 20 Jahren)“ unter Leitung von Gaby Kaiser-Stierheim trifft sich dienstags von 18.30 bis 20 Uhr zum Walking/Nordic Walking am Parkplatz Vater Rhein. Die Gruppe dürfe aus maximal zehn Frauen bestehen.